ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"شويكار" تكشف سر عدم ظهورها في وسائل الإعلام (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:31 ص
شويكار تكشف سر عدم ظهورها في وسائل الإعلام (فيديو)
طباعة
أمنية فوزي
 

طمأنت الفنانة الكبيرة شويكار، جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: "أنا الحمد لله"، لافتة إلى أن عيد ميلادها كان 4 نوفمبر، وأنها احتفلت به في المنزل مع عائلتها وأصدقائها.

وكشفت "شويكار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc"، عن سبب عدم ظهورها في وسائل الإعلام، موضحة أنها كانت مريض.

وتابعت: "مبحبش أقول إني تعبانة أو مضايقة ولا بحب حد يشوفني كده خصوصًا إني بطلت شغل".

وأضافت أنها تتابع الأعمال الفنية، مشيدة بمنى ذكي ومنة شلبي ودنيا سمير غانم وهند صبري وغادة عادل، قائلة: "حلوين أوي"، مشيرة إلى أنها برج العقرب وأن عيد ميلادها يوم عيد الحب، وليس اليوم كما روج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن شويكار سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 1:50:10 AM