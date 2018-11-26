"شويكار" تكشف سر عدم ظهورها في وسائل الإعلام (فيديو)
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:31 صأمنية فوزي
طمأنت الفنانة الكبيرة شويكار، جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: "أنا الحمد لله"، لافتة إلى أن عيد ميلادها كان 4 نوفمبر، وأنها احتفلت به في المنزل مع عائلتها وأصدقائها.
وكشفت "شويكار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc"، عن سبب عدم ظهورها في وسائل الإعلام، موضحة أنها كانت مريض.
وتابعت: "مبحبش أقول إني تعبانة أو مضايقة ولا بحب حد يشوفني كده خصوصًا إني بطلت شغل".
وأضافت أنها تتابع الأعمال الفنية، مشيدة بمنى ذكي ومنة شلبي ودنيا سمير غانم وهند صبري وغادة عادل، قائلة: "حلوين أوي"، مشيرة إلى أنها برج العقرب وأن عيد ميلادها يوم عيد الحب، وليس اليوم كما روج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنها تتابع الأعمال الفنية، مشيدة بمنى ذكي ومنة شلبي ودنيا سمير غانم وهند صبري وغادة عادل، قائلة: "حلوين أوي"، مشيرة إلى أنها برج العقرب وأن عيد ميلادها يوم عيد الحب، وليس اليوم كما روج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
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