"شويكار" تكشف سر عدم ظهورها في وسائل الإعلام (فيديو)



وأضافت أنها تتابع الأعمال الفنية، مشيدة بمنى ذكي ومنة شلبي ودنيا سمير غانم وهند صبري وغادة عادل، قائلة: "حلوين أوي"، مشيرة إلى أنها برج العقرب وأن عيد ميلادها يوم عيد الحب، وليس اليوم كما روج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابعت: "مبحبش أقول إني تعبانة أو مضايقة ولا بحب حد يشوفني كده خصوصًا إني بطلت شغل".