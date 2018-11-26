كيم كارداشيان تجري مذعورة من رعبها الأزلي (فيديو)





كشف برنامج تلفزيوني، مؤخرا، عن أكثر ما يثير خوف ورعب نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان.





وأثناء حلولها في برنامج "ellen"، الذي تقدمه إلين ديجينيريس، هذا الاسبوع، أفصحت كيم كارداشيان بأن أكثر ما يخيفها في الحياة هو العناكب.





وكعادة إلين ديجينيريس في تدبير المقالب لضيوفها من النجوم والمشاهير، أوهمت كيم كارداشيان بأنها تحمل في يدها عنكبوت، ما جعل النجمة الشهيرة تقفز من كرسيها، وتجري ناحية الجمهور في الاستوديو للاحتماء بهم.





وطلبت كيم كارداشيان من إلين ديجينيريس أن تتوقف عن مزحتها، وأخبرتها أن فستانها كاد أن يقع، أثناء ركضها ناحية الجمهور.









وصرحت كيم كارداشيان خلال اللقاء، أن زوجها مطرب الراب الأمريكي، كانيي ويست، يشعر بالغضب كلما شاركت صورا عارية لها على "إنستجرام".





وقالت إنه بينما يرحب أن تعبر عن أنوثتها وعن شخصيتها بكل طبيعية، فإنه يشعر بالضيق كلما نشرت صورا عارية لها، بغرض جذب المزيد من المتابعين لها.



