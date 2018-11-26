ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نور: لم أتزوج من الوسط الفني لهذا السبب.. وتكشف عن مشروع ارتباط لم يكتمل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
نور: لم أتزوج من الوسط الفني لهذا السبب.. وتكشف عن مشروع ارتباط لم يكتمل
طباعة
مريم الشريف
 

قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها لم تتزوج من الوسط الفني لأن كل شىء قسمه ونصيب بحد تعبيرها، لافتة إلى أنه كان هناك مشروع للزواج من فنان إلا أنه لم يكتمل.

ونفت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أن يكون سبب عدم زواجها بهذا الفنان طلبه اعتزالها الفن، حيث أن هذا الأمر لم يطلبه منها نهائيًا.
المزيد عن: نور نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 1:50:10 AM