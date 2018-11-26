نور: لم أتزوج من الوسط الفني لهذا السبب.. وتكشف عن مشروع ارتباط لم يكتمل





قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها لم تتزوج من الوسط الفني لأن كل شىء قسمه ونصيب بحد تعبيرها، لافتة إلى أنه كان هناك مشروع للزواج من فنان إلا أنه لم يكتمل.ونفت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أن يكون سبب عدم زواجها بهذا الفنان طلبه اعتزالها الفن، حيث أن هذا الأمر لم يطلبه منها نهائيًا.