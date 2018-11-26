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عاجل.. أبو ظبي مرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:15 ص
عاجل.. أبو ظبي مرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس
بوكاجونيورز وريفربليت
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ريهام عبدالمحسن
 

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن مدينة أبو ظبي مرشحة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي يجمع بين قطبي الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بليت بعد أن تقرر تأجيله اليوم.

 

وأشار مراسل قناة أبو ظبي الرياضية إلى أن عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي مرشحة بقوة لاستضافة مباراة الإياب بعد أن تقرر تأجيلها قبل ساعات من موعدها المقرر الليلة الأحد.

 

وأكد مراسل القناة الإماراتية بأن ما يرفع من حظوظ أبو ظبي في استضافة النهائي أنها ستنظم بطولة كأس العالم للأندية الشهر القادم وهي مؤهلة لاستضافة مباراة بهذه الأهمية.

 

وستقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر القادم على ملعبي الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج وستاد هزاع في مدينة العين.

 

يذكر أن المباراة كان من المقرر إقامتها أمس السبت لكن تعرض حافلة بوكا جونيورز لهجوم من قبل جمهور أصحاب الأرض ريفر بليت وإصابة عدد من لاعبي الفريق اضطر اتحاد أمريكا الجنوبية المنظم للبطولة إلى تأجيلها لليوم الأحد قبل أن يصدر قرار آخر بتأجيلها لموعد لاحق.

 

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