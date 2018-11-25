أسطورة اتحاد جدة: 5 أجانب ونجوم محلية سينضمون للاتحاد

كشف أسطورة اتحاد جدة السعودي محمد نور، إن الاتحاد مُقبل في الشتوية على عدد من التغييرات والصفقات المحلية والأجنبية.





وقال نور في الأستوديو التحليلي لديربي جدة بين الاتحاد والأهلي: " ما تم اطلاعي عليه هو عمل كبير تنوي الإدارة الاتحادية القيام به في فترة التسجيل الشتوية، من 4 إلى 5 أجانب مع أسماء محلية كبيرة ستقدم الإضافة للاتحاد".



