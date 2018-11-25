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أسطورة اتحاد جدة: 5 أجانب ونجوم محلية سينضمون للاتحاد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:49 م
أسطورة اتحاد جدة: 5 أجانب ونجوم محلية سينضمون للاتحاد
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عمر عبدالعزيز
 
كشف أسطورة اتحاد جدة السعودي محمد نور، إن الاتحاد مُقبل في الشتوية على عدد من التغييرات والصفقات المحلية والأجنبية.

وقال نور في الأستوديو التحليلي لديربي جدة بين الاتحاد والأهلي: "ما تم اطلاعي عليه هو عمل كبير تنوي الإدارة الاتحادية القيام به في فترة التسجيل الشتوية، من 4 إلى 5 أجانب مع أسماء محلية كبيرة ستقدم الإضافة للاتحاد".

وشدد نور على أن النسخة الحالية من الدوري تشهد ارتفاعًا كبيرًا في المستوى، معتبرًا غياب الاتحاد عن المنافسة هو النقطة السوداء هذا الموسم.
المزيد عن: محمد نور الدوري السعودي اخبار اتحاد جدة اتحاد جدة واهلي جدة
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