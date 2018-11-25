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نور: برنامج مقالب رامز جلال غير مصنوع

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:46 م
نور: برنامج مقالب رامز جلال غير مصنوع
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

قالت الفنانة نور، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، على شاشة "النهار"، عن برنامج المقالب لرامز جلال انه من وجهة نظرها وعلى حسب ما شاهدته "غير مصنوع".

 

وأضافت نور أنها قامت بالذهاب الى البرنامج كضيف مع كابتن مجدي عبد الغنى ولم تكن تعرف بوجود رامز، وإذا كان البعض يرى ان البرنامج مصنوع فى حلقات أخرى فانا لا اعرف، ولا استطيع إلا أن أقيم عن تجربتي فقط.

 

ورفضت نور ذكر المبلغ الذي تقاضته لتظهر مع رامز، واستغربت من بعض الأخبار عن اعتذار رامز لياسر جلال عن المقلب الذي وقعت فيه ببرنامجه.

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