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محافظ الشرقية يستجيب لعمرو الليثي في حل أزمة الصرف الصحي بـ"ديرب نجم"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:43 م
محافظ الشرقية يستجيب لعمرو الليثي في حل أزمة الصرف الصحي بـديرب نجم
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

محافظ الشرقية يستجيب لعمرو الليثى، ويعد بحل أزمة الصرف الصحي لأهالي ديرب نجم بالشرقية بواحد من الناس على شاشة النهار.

 

استجاب دكتور ممدوح غراب للشكوى المقدمة من أهالي مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية والتى عرضها الإعلامي دكتور عمرو الليثى من خلال برنامج واحد من الناس على شاشة النهار.

 

وعرض الليثى الشكوى والتي تم تقديمها  عبر صفحة واحد من الناس والتي جاءت من أهالي قرية كفر العكل مركز ديرب نجم محافظ الشرقية، بسبب مجزر الى بيطلع منه رائحة كريهة وترعة بيقع فيها أطفالنا ومفيش صرف صحي

ومداخلة هاتفية من بعض الأهالي.
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