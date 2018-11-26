برلماني يستنكر رفع اسم شهيد من على لافتة مدرسة بحلوان

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم اليوم ببيان عاجل حول رفع اسم الشهيد المجند حسن عامر من على لافتة مدرسة بمنطقة عرب غنيم بحلوان.



وأضاف "البلتاجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم الأحد، أنه بعد نحو وشهر تم رفع اسم حسن عامر ووضع اسم أخر على المدرسة، متوقعًا أن يقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتصحيح هذا الأمر، مستنكرًا اتخاذ هذا القرار.



ونوه، إلى أن رئيس مجلس النواب، أيد البيان العاجل واستنكر هذا الموقف، أن يتم إنكار تضحيات هذا الشاب.

