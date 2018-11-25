تعرف على سبب اختفاء نور عن الوسط الفني

قالت النجمة نور، إن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني يرجع الى "الأمومة" فى المقام الأول وليس الزواج بشكل إساسي، حين ان زوجى متفهم طبيعة عملي ولم يشترط عليا الابتعاد عن الساحة الفنية.

وأضافت نور خلال حديثها للإعلامي عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار انى ابتعدت عن الوسط الفنى لخمس سنوات حيث بعد الزواج والحمل ثم الإنجاب وتربية الأبناء وهذا هو السبب ، مشيدةً بعلاقتها بزوجها ومدى التفاهم بينهما وان ارتباطها بزوجها كان فى مصر وحدث إعجاب بينهما.