ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على سبب اختفاء نور عن الوسط الفني

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:36 م
تعرف على سبب اختفاء نور عن الوسط الفني
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر الفني
 

قالت النجمة نور، إن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني يرجع الى "الأمومة" فى المقام الأول  وليس الزواج بشكل إساسي، حين ان زوجى متفهم طبيعة عملي ولم يشترط عليا  الابتعاد عن الساحة الفنية.

 

وأضافت نور خلال حديثها للإعلامي عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار انى ابتعدت عن الوسط الفنى لخمس سنوات حيث بعد الزواج والحمل ثم الإنجاب وتربية الأبناء وهذا هو السبب ، مشيدةً بعلاقتها بزوجها ومدى التفاهم بينهما وان ارتباطها بزوجها كان فى مصر وحدث إعجاب بينهما.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
3
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
2
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
0
x
21:45
0
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
1
x
19:00
1
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 12:00:03 AM