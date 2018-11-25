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جولدي يفوز على كرداسة في القسم الثالث

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:38 م
جولدي يفوز على كرداسة في القسم الثالث
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رأفت أمين
 
حقق فريق جولدي الفوز على فريق مركز شباب كرداسة بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب البلاستيك في ختام الجولة الأولى لمنافسات الدور الثاني من دوري القسم الثالث.

وسجل ثلاثية نادي جولدي محمد زيدان، والعجوز، وكريم أحمد، وأحرز هدف كرداسة اللاعب بيبو.

أدار اللقاء الحكم سيد عبد الله، وعاونه محمود فوزي، وضياء الدين، وراقب المباراة عبد المنعم حسن.

- ترتيب المجموعة الخامسة :

1-المعادى 30 نقطة
2- البنك 29 نقطة
3- جولدى 29 نقطة
4- جينيس 25 نقطة
5- الدخان 23 نقطة
6- اكتوبر 23 نقطة
7- حلوان 20 نقطة
8- أبو النمرس 19 نقطة
9- الصف 15 نقطة
10- الصيد 11 نقطة
11- الطائرات 9 نقاط
12- كرداسة 8 نقاط
13- العياط 6 نقاط
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