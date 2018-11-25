شركة HMD العالمية تعرض هواتف ذكية ومتنوعة في Cairo ICT

خلال الدورة الثانية والعشرون لمعرض ومنتدى القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للشرق الأوسط وإفريقيا ستعرض شركة HMD العالمية، الشركة المطّورة لأجهزة هواتف نوكيا، احدث هواتفها الذكية التي تتطور مع الوقت.





خلال الحدث، سيحظى الضيوف بفرصة لمعرفة المزيد عن السمات الفريدة من نوعها التي تميز هواتف نوكيا والتي تتضمن الاحترافية في التصنيع، التصوير المتميز، وبالطبع نظام تشغيل أندرويد النقي والامن الذي أصبح جزء لا يتجزأ عن هاتف نوكيا الذكي.





يستمر التزام شركة HMD العالمية بتوصيل تكنولوجيا هادفة لعملاءها بأحدث تشكيلة من هواتف نوكيا والتي تلبي احتياجات العملاء من خلال توفير شاشة عرض محسّنة وعمر بطارية يدوم طويلا، وامكانيات عالية للتصوير مدعمة بتحسينات الذكاء الإصطناعي. توفر هواتف نوكيا أيضَا تجربة أندرويد نقية وآمنة وحديثة، والتي تم تحسينها بأحدث نظام تشغيل أندرويد 9 باي. هواتف نوكيا الذكية يمكنها تحليل استخدامات المستخدم وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنية تعلم الآلة من اندرويد، وبالتالي، مع الوقت، يتطور ويتعلم الهاتف الذكي طريقة استخدام المستهلك الخاصة به والتأقلم عليها.





وافاد تامر الجمل، المدير العام لشركة HMD العالمية في مصر: "إننا نشعر حقًا بسعادة غارمة لكوننا متواجدين في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام، والذي يعتبر الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر انتظارًا في مصر. ويسعدنا أن نعرض علي عملائنا الكرام مجموعة واسعة من هواتف نوكيا الذكية التي تتوافق مع السمات المميزة لعلامة نوكيا. نتمنى أن يجعل الحدث هواتف نوكيا أكثر قربًا إلى معجبينا في مصر خلال هذا الوقت المليئ بالتحولات التكولوجيا المتطورة.





في جناح نوكيا بالمعرض، ستعرض شركة HMD العالمية مجموعة واسعة من الهواتف الذكية جنبًا إلى جنب مع نوكيا 8110 4G في شكله الجديد.





نوكيا 1

يقدم هاتف نوكيا 1 كافة أساسيات الهواتف الذكية علي نظام التشغيل أندرويد أوريو™ (نسخة غو)، وهي إصدارة محسنّة من نظام التشغيل أندرويد تتناسب مع الأجهزة التي تستخدم الذاكرة العشوائية التي تبلغ سعتها 1 جيجابايت أو أقل.

نوكيا 2.1

الهاتف الذكي 2.1 مزود ببطارية تعمل ليومين كاملين، وشاشة عالية الدقة 5.5 بوصة، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة أمامية، لتلبية احتياجات الترفيه الطويلة الأمد للمستهلكين الذين هم في حالة تنقل دائم. تشحن بطارية جهاز نوكيا الضخمة 2.1 بقوة 4,000mAh بسرعة أكبر تتيح الحفظ والتشغيل بسرعة أكبر من ذي قبل.

نوكيا 3.1

يأتي هاتف نوكيا 3.1 مزود بكاميرا رئيسية محسّنة بدقة 13 ميغابكسل مع التركيز التلقائي لالتقات افضل الصور والفيديوهات. وبفضل مجموعة كاملة من أجهزة الاستشعار التي لا تتوفّر عادة إلا على أجهزة الهاتف المتميزة، يتيح نوكيا 3.1 Nokia 3.1 الاستفادة القصوى من تطبيقات AR الشهيرة مثل Pokémon Go، والدفع بشكل آمن وبسهولة عبر تسهيلات الاتصال عبر حقل قريب NFC على جوجل بلاي Google Pay1 والتقاط المشهد بأكمله مع تصوير بانورامي.

نوكيا 5.1

يأتي جهاز هاتف Nokia 5.1 بشاشة 5.5 بوصات بميزة الوضوح عالية الدقة بنسبة 18:9 ، مما يتيح مشاهدة المحتوى المفضل. يوفر نوكيا 5.1 Nokia 5.1 المدعوم بنظام تشغيل MediaTek Helio P18 ثماني النواة بقوة 2.0 غيغاهرتز، أداءً أكثر سلاسة من جميع النواحي وذلك بالإضافة الي الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابكسل المطوّرة، والكاميرا الأمامية المزودة بتركيز تلقائي وميزة تصوير واسعة الزاوية.

نوكيا 5.1 بلاس

يوفر نوكيا 5.1 بلاس Plus Nokia 5.1 المدعوم بشرائح نظام تشغيل MediaTek Helio P60 المتطور قوة أداءً دقيقة تتحمل الالعاب، الفيديوهات او التطبيقات المتعددة المهام بسهولة. يوفر الهاتف خصية التصوير المتميز لالتقاط صور محترفة. يأتي الهاتف مجهز بكاميرا خلفية 13MP/5MP مع مستشعر مزدوج يساعد في عملية تثبيت الفيديو الإلكتروني مما يوفر للمستخدم فرصة للتصوير الثابت وبجودة عالية.





نوكيا 6.1 بلاس

يأتي الهاتف الذكي العصري نوكيا 6.1 بلس Nokia 6.1 Plusمع تصميم غامر للشاشة المتكاملة، وذلك بفضل منصة الرسومات التي تعد الأولى في فئتها في الألعاب الإلكترونية فضلاً عن كفاءة البطارية العالية. يأتي الهاتف مجهز بكاميرا خلفية 16MP/5MP مع مستشعر مزدوج وذكاء إصطناعي يوفر الفلترات المرحة والأقتعة والشخصيات الثلاثية الأبعاد. هذا الهاتف جزءً من عائلة هواتف نوكيا التي تعمل بنظام آندرويد ونAndroid One، كما أنه سيبقى مواكباً لآخر التحديثات على مدى 3 سنوات عبر دفعات التحديثات الأمنية شهرياً، هذا إلى جانب سنتين مضمونتين من تحديثات نظام التشغيل OS بعد إطلاق الجهاز.





نوكيا 7 بلاس

يجمع هاتف نوكيا 7 بلاس بين الأجهزة البصرية المبتكرة وخوارزميات التصوير، ويحتوي الهاتف على ميزة البصريات المزدوجة والمستشعر الخلفي المزدوج المدعوم ببصريات ZEISS مما يوفر أداء ممتاز في ظروف الإضاءة المنخفضة والزائدة. ومزود هاتف نوكيا 7 بلاس بالمنصة المتنقلة كوالكوم سنابدراجون 636 Qualcomm® Snapdragon™ 636 لأداء افضل وبطارية تدوم يومين.





نوكيا 7.1

يعتبر هاتف نوكيا 7.1Nokia 7.1، أول هاتف ذكي يأتي مع تقنية شاشة PureDisplay، وهي تقنية جديدة تأخذ تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو إلى مستوى آخر. يأتي الهاتف الذكي معززاً بالمنصة المتنقلة كوالكوم سنابدراجون 636 Qualcomm® Snapdragon™ 636، لاستهلاك المحتوى مع أداء رسومات بيانية يعد الأول في فئته، إلى جانب بطارية ذات كفاءه عالية حتى تتمكن من الإستمتاع بمقاطع الصوت والفيديو لأوقات أطول.





نوكيا 8110 4G

قمنا بإعادة إطلاق هاتف نوكيا 8110 الأسطوري بحلة جديدة، حيث يأتي هذا الهاتف الرائع مع ميزة 4G ويتفرد بتصميمه المنحني الأيقوني السلس، نقاء كريستالي لمكالمات VoLTE، ومتجر التطبيقات لتحميل كافة تطبيقاتك المفضلة مثل مساعد جوجل Google Assistant وبحث جوجل Google Search وخرائط جوجل Google Maps و فيسبوك وتويتر، فضلاً عن خدمة إرسال واستلام البريد الإلكتروني.







