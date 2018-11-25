ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى يونس: لابد من عودة مباريات المصري لاستاد بورسعيد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:36 م
مصطفى يونس: لابد من عودة مباريات المصري لاستاد بورسعيد
طباعة
عمرو مصطفى
 
ناشد مصطفى يونس المدير الفني المؤقت لفريق المصري البورسعيدي الجهات الأمنية بالعودة إلى اللعب باستاد برج بورسعيد من جديد في بطولة الدوري الممتاز.

وقال يونس عقب مباراة الإنتاج :" نفذنا كافة اشتراطات النيابة والأمن ووضع الكاميرات من أجل تأمين الملعب قبل العودة للعب من جديد باستاد بورسعيد ورغم ذلك لم نحصل على الموافقة حتى الأن".

وأضاف:" نتمني إقامة مباريات المصري القادمة بالدوري الممتاز باستاد بورسعيد كحق أصيل لنا وطلب مشروع من الجهاز الفني ومجلس الإدارة".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
3
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
2
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
0
x
21:45
0
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
1
x
19:00
1
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 12:00:03 AM