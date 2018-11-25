مصطفى يونس: لابد من عودة مباريات المصري لاستاد بورسعيد
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:36 معمرو مصطفى
ناشد مصطفى يونس المدير الفني المؤقت لفريق المصري البورسعيدي الجهات الأمنية بالعودة إلى اللعب باستاد برج بورسعيد من جديد في بطولة الدوري الممتاز.
وقال يونس عقب مباراة الإنتاج :" نفذنا كافة اشتراطات النيابة والأمن ووضع الكاميرات من أجل تأمين الملعب قبل العودة للعب من جديد باستاد بورسعيد ورغم ذلك لم نحصل على الموافقة حتى الأن".
وأضاف:" نتمني إقامة مباريات المصري القادمة بالدوري الممتاز باستاد بورسعيد كحق أصيل لنا وطلب مشروع من الجهاز الفني ومجلس الإدارة".