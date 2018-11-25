مصطفى يونس: لابد من عودة مباريات المصري لاستاد بورسعيد

ناشد مصطفى يونس المدير الفني المؤقت لفريق المصري البورسعيدي الجهات الأمنية بالعودة إلى اللعب باستاد برج بورسعيد من جديد في بطولة الدوري الممتاز.





وقال يونس عقب مباراة الإنتاج :" نفذنا كافة اشتراطات النيابة والأمن ووضع الكاميرات من أجل تأمين الملعب قبل العودة للعب من جديد باستاد بورسعيد ورغم ذلك لم نحصل على الموافقة حتى الأن".





وأضاف:" نتمني إقامة مباريات المصري القادمة بالدوري الممتاز باستاد بورسعيد كحق أصيل لنا وطلب مشروع من الجهاز الفني ومجلس الإدارة".