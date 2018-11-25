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برلماني عن غرق معدية المنوفية: "سأتقدم باستجوابات غدًا"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:33 م
برلماني عن غرق معدية المنوفية: سأتقدم باستجوابات غدًا
النائب إبراهيم خليف
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أمنية فوزي
 
قال النائب إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء بالمنوفية، "نطالب بعمل كوبري منذ 3 أعوام لمنع حادثة مثل غرق المعدية التي وقعت ولكن دون جدوى واستجابة".

وأوضح "خليف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، أن الكوبري يربط بين البحيرة والمنوفية بدلًا من ركوب المعدية للتنقل بين المحافظتين، معقبًا: "العمال بيطلعوا يوميا عشان لقمة العيش، وناشدنا المسؤولين لعمل الكوبري، 25 شخصًا ركبوا المركب عشان يحاربوا على لقمة العيش، حصل خلل فالكل وقع في المياه".

وأضاف أنه يمتلك جوابات مناشدات للمسئولين منذ عام 2016، محملًا رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزير النقل المسؤولية كاملة، لافتًا إلى أنه سيتقدم باستجوابات لهم غدًا.
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