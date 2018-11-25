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متحدث "الرئاسة" يعرض فيديو يكشف أخر تطورات العمل في المتحف المصري الكبير

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:41 م
متحدث الرئاسة يعرض فيديو يكشف أخر تطورات العمل في المتحف المصري الكبير
المتحف المصري
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هدى عبدالرازق
 
نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر الصفحة الرسمية عبر موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد أخر التطور في أعمال إنشاءات المتحف المصري الكبير.

ويقع المتحف المصري الكبير غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ويستوعب زيارة 5 مليون زائر سنويًا.
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