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البريد يعقد بروتوكول تعاون مع "سوق دوت كوم" في مبادرات الخدمات اللوجستية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:29 م
البريد يعقد بروتوكول تعاون مع سوق دوت كوم في مبادرات الخدمات اللوجستية
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أعلن البريد المصري، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوق دوت كوم، احدى شركات أمازون، تهدف إلىالنظر في مبادرات لوجستية متنوعةمن شأنها العملعلى زيادة البضائع المتاحة على موقع سوق دوت كوم للمستهلكين المصريين وتسهيل عملية ايصال المنتجات اليهم.هذا ويعملالبريد المصري في الوقت الراهن بشكل وثيق مع شركة سوق دوت كومفي توصيل البضائع للمستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية.

 وقال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد: " تربطنا علاقة وثيقة مع شركة سوق دوت كوم وتوقيع مذكرة تفاهم الْيَوْمَ يهدف الى ايجاد وسائل إضافية للتعاون في اتاحة اكبر قدر ممكن من البضائع للمستهلكين المصريين وتسهيل عملية التوصيل. سيتحقق ذلك من خلال استكشاف وسائل لتطوير الخدمات اللوجستية وهو خطوة هامة نحو تسهيل التجارة الالكترونية للمستهلكين المصريين. ونشكر سوق دوت كوم على هذا الثقة." 

وأضاف عصام الصغير: "يتزايد حجم التجارة الالكترونية علىمستوي العالمبما فيها منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وتعتبر مصر من الاسواق الواعدة وخصوصا ان أغلبية الشعب المصري من الشباب وهم الفئة الأكثر طلبا من خلال التسوق الالكتروني ولذلك يعمل البريد المصري على توفير بيئة ملائمة لتقديم خدمات التجارة الالكترونية وبأفضل الأسعار الممكنة ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة أو الموبيل.

المزيد عن: سوق دوت كوم الخدمات اللوجستية البريد المصري الاقتصاد المصري اخبار مصر
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