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عمرو الليثي يطلق حملة "نضف قدام بيتك" ببرنامج "واحد من الناس"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:29 م
عمرو الليثي يطلق حملة نضف قدام بيتك ببرنامج واحد من الناس
عمرو الليثي
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الفجر الفني
 

أطلق الإعلامي د. عمرو الليثى، من خلال برنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار حملة جديدة لنظافة الشوارع وأمام المنازل بعنوان "نضف قدام بيتك".

 

وقال "الليثي": "قرأت في السوشيال ميديا أمر رائع وبالغ الأهمية  وياريت الناس كلها تعمل كده ، وهناك  راجل ياباني ساكن بالزمالك قرر انه ينزل هو وزوجته يوم إجازته وينظفوا الشارع اللي ساكنين فيه و وناس صورتهم و نشروا صورهم علي الفيسبوك".

 

وتمنى الليثى من الجميع من كافة الأعمار انم نقوم بنشر تلك الثقافة وتقليدها  ولو كل واحد مننا قام بالنظافة أمام منزله وفى منطقته هنبقي وجهة حضارية مشرفة 

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