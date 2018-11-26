العثور على طفلة عُمرها 3 أيام داخل كرتونة بكفر الدوار

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار من "ماهر م.ع" 61 عاما - بالمعاش ومقيم بشارع الجيش، بعثوره على طفله حديثه الولادة داخل كرتونة بجوار العقار محل سكنه.



بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المعثور عليها أنثى حديثه الولادة عُمر حوالي 3 أيام مربوطة الحبل السري وملفوفة داخل بطانية.



تم إيداع الطفلة بإحدى حضانات مستشفى كفر الدوار العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها وحالتها الصحية جيدة، وبسؤال المُبلغ المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.