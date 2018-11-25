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مجدي يعقوب: إنشاء مركز للقلب في العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:37 م
مجدي يعقوب: إنشاء مركز للقلب في العاصمة الإدارية الجديدة
الدكتور مجدي يعقوب
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن مركز أسوان للقلب أصبح معروفا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الإبداع يستدعي أن يكون لديهم إمكانيات أكبر، وأصبح التوسع ضرورة.

وأشار "يعقوب"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنهم يستقبلون أكثر من 25 ألف حالة سنويًا، وهناك قوائم انتظار، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مركز جديد للقلب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أنه يستهدف وجود فرع في القاهرة لاستقبال أهالي الوجه البحري، مع استمرار عمل مركز أسوان لاستيعاب حالات أهالي الصعيد، مؤكدا أن الشباب هم أساس التقدم، وانجاز أي مشروع.
المزيد عن: مصر العاصمة الإدارية الدكتور مجدي يعقوب اخبار مصر
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