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إحدى الناجيات تروي كواليس حادث غرق معدية المنوفية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:31 م
إحدى الناجيات تروي كواليس حادث غرق معدية المنوفية
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أمنية فوزي
 
روّت "ابتسام"، ناجية من معدية المنوفية، كواليس حادث غرق معدية المنوفية، قائلة إنها كانت ذاهبة إلى العمل، لافتة إلى أنها تجمع محصولي الفراولة والفلفل.

وأوضحت "ابتسام"، خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد، أن المعدية كانت تحمل 25 فردًا، رغم أن حمولتها 8 أفراد، معقبة: "قولتلهم متركبوش قالولي سبيها على الله".

وتابعت: "المياه دخلت في المركب فجأة مما أدى إلى حالة ذعر وخوف بين الركاب، ثم نزلت بشكل عمودي في المياه، وأنا كنت آخر واحدة في المركب وبجانبي سيدة أخرى ربطتها في ديل الجلابية وقولت يا نعيش سوا يا نموت سوا، وصياد شدنا بالقارب فجأة"، مستكملة: "صعبان عليا إللي ماتوا، كلهم كانوا طالعين على لقمة عيشهم، والحمد لله اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".
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