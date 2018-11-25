عمرو الليثي وفاطمة ناعوت يهنئان صناع فيلم "جريمة الإيموبيليا" بدار الأوبرا

حرص الإعلامي عمرو الليثي، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، على تهنئة صناع فيلم "جريمة الإيموبيليا"، بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





حضر العرض صناع الفيلم المخرج خالد الحجر، المخرج خالد يوسف منتج الفيلم، الأبطال هاني عادل، ناهد السباعي، طارق عبدالعزيز، وعدد من النجوم والسينمائيين والنقاد.



