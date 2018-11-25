اهم اخبار الكرة العالمية اليوم الأحد 25-11-2018

استكملت كل الدوريات الأوروبية اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، وذلك بعض التوقف الدولي الفيفا للمنتخبات، من أجل خوض بعض المنافسات القارية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أهم اخبار الكرة العالمية يوم الأحد.





- الدوري الإنجليزي :-





نجح نادي أرسنال في تحقيق انتصار صعب ضد منافسه نادي بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بعد سلسلة من التعادلات بالدوري، بينما شاهد رمضان صبحي من علي دكة البدلاء فوز فريقه نادي هيدرسفيلد تاون علي ولفرهامبتون بهدفين نظيفين.





- الدوري الإسباني :-





خطف نادي إشبيلية فوزا مثيرا أمام نادي بلد الوليد بهدف نظيف، وتعادل اتليتك بلباو مع خيتافي بهدف لكل فريق في الليجا الإسبانية.





- الدوري الإيطالي :-





تعادل نادي نابولي مع كييفو فيرونا بنتيجة سلبية، وأيضا انتهت قمة لاتسيو وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما عطل نادي إمبولي منافسه فيورنتينا بتعادل سلبي.





- الدوري الألماني :-





نجح نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في تحقيق الانتصار علي نادي هانوفر برباعية مقابل هدف وحيد، وتعادل فيردبريمن أمام فريق فرايبورج بنتيجة 1-1.





- التأجيل عنوان نهائي كأس الليبرتادوريس، أعلن اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم عن تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت بالأمس لحافلة نادي بوكا جونيورز من قبل جماهير ريفيربليت.