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عمرو أديب عن طريق الجلالة: "شبه سور الصين العظيم"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:18 م
عمرو أديب عن طريق الجلالة: شبه سور الصين العظيم
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالتطور الذي حدث في طريق جبل الجلالة، مضيفًا: "الناس بتقول عليه شعر"، منوهًا بأنه شخصيًا تعرض للموت أكثر من مرة على هذا الطريق أثناء توجهه إلى الغردقة.

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، التحية لمنفذي طريق جبل الجلالة، قائلاً: "طريق شق الجبل.. عامل زي سور الصين العظيم"، لافتًا إلى أنه منذ 30 عاما، وهم يسألون متى سيتم تمهيد هذا الطريق، مؤكدا أن الطرق المصرية تشهد طفرة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه بفضل سواعد المصريين والقوات المسلحة تم إنجاز طريق "الجلالة الغردقة"، منوهًا بأن المواطن عندما يرى طريق بهذا الشكل ويكون هناك تحصيل للرسوم "بيدفع على طول"، مؤكدًا أن تلك المنطقة بعد عدة سنوات ستكون ريفييرا أخرى.
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