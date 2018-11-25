أهم الأخبار الساخنة في ليفربول اليوم الأحد 25-11-2018

شهد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، الموافق 25 نوفمبر لعام 2018، العديد من الأحداث الهامة، الخاصة بفريق الكرة، أبرزها ردود أفعال الصحف الإنجليزية عن تقليد "صلاح" للأسباني سيرجيو راموس.





وإليكم أهم أخبار ليفربول الساخنة اليوم الأحد الموافق 25-11-2018:





- يورجن كلوب يشيد بانتفاضة ليفربول أمام واتفورد





أشاد مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، بانتفاضة لاعبيه في الشوط الثاني والفوز 3-0 على واتفورد، لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والبقاء بلا هزيمة للمباراة 13 في المسابقة، مؤكدًا أن المباراة كانت رائعة وخاصة الهدفين الأول والثاني.





- محمد صلاح يترقب "جائزتين" في ديسمبر





يترقب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي جائزتين في شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم الكشف عن جائزة البالون دور في الثالث من شهر ديسمبر والتي يتنافس فيها مع 29 لاعبًا آخر حتى الآن.





كما سيتم الكشف عن جائزة بي بي سي لأفضل لاعب داخل إفريقيا.





- ماني: مواجهة سان جيرمان ستكون حاسمة





أكد السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يزال يتابع مباريات الدوري الفرنسي، كما تحدث عن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.





وقال ماني في تصريحات لبرنامج "Téléfoot" الفرنسي: "لازلت أتابع الدوري الفرنسي لأنني أشجع أولمبيك مرسيليا منذ صغري، أنا أعشق مرسيليا، حتى اليوم لازلت أتابع مبارياتهم طوال الوقت".





وتابع: "مواجهة سان جيرمان ستكون حاسمة، نعلم أنها ستكون صعبة للغاية، هناك نيمار، مبابي، وكافاني"، مؤكدًا أنه سيذهب لباريس من أجل احداث اكبر قدر من المتاعب لفريق سان جيرمان.





- ريال مدريد يتراجع عن ضم "صلاح"





تراجع نادي ريال مدريد الإسباني عن فكرة ضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مديد تراجع عن الدخول في مزاد على ضم محمد صلاح من ليفربول بسبب تشابه طريقة لعبه مع جاريث بيل نجم الفريق الحالي.





- ردود فعل واسعة بعد تقليد "صلاح" لـ" راموس"





أثار احتفال الدولي المصري محمد صلاح بهدفه الأول في لقاء الأمس ضد واتفورد بالدوري الانجليزي، الجدل بين الصحافة والجماهير الإنجليزية.





صحيفة "صن" تناولت الاحتفال الجديد للنجم المصري محمد صلاح بالهدف الذى سجله فى شباك واتفورد، حيث احتفل بطريقة "الفراشة" على طريقة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسبانى.





وعنونت صحيفة "ستار سبورت"، "محمد توقف هنا.. لقد رأسنا تلك الاحتفالية من قبل.. صلاح ينسخ احتفالية منافسه راموس"، وعنونت صحيفة "ديلى ميل"، "هل وجه محمد صلاح رسالة إلى سيرجيو راموس باحتفاله فى مباراة واتفورد؟".





- ليفربول يُعلق على احتفال "صلاح" المثير للجدل





علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على طريقة احتفال النجم المصري محمد صلاح بهدفه في واتفورد خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.





وقال : " لم أشاهد احتفال محمد صلاح لأنني كنت أحتفل بطريقتي لوحده"، وأضاف: "هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي.. ليس لدي مشكلة في السؤال ولم أره يحتفل لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي".