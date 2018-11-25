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دفاع ريال مدريد الحالي الأسوأ في السنوات الأخيرة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:03 م
دفاع ريال مدريد الحالي الأسوأ في السنوات الأخيرة
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عمر عبدالعزيز
 
صار دفاع ريال مدريد الحالي الأسوأ في السنوات الأخيرة، حيث أن شباك الميرنجي إهتزت خلال 19 مرة بآخر 13 جولة في الدوري، مما يظهر ضعف خط الفريق بقيادة سيرجيو راموس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإن الفريق يعاني من تراجع قوي في مستوى خط الدفاع وهو ظهر في مباراة الأمس أمام إيبار على ملعب إيبوبروا وتعرض الفريق للهزيمة مستقبلاً 3 أهداف نظيفة وذكرت الاحصائيات أن الفريق هُزت شباكه 19 مرة حتى الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري.

واضطر الأرجنتيني سانتياجو سولاري، إلى تصعيد اللاعب الشاب خافي سانشيز للتغلب على مشكلة الغيابات والاصابات التي تلحق بفريقه في هذا الموسم تحديداً في منطقة خط الدفاع واعتمد على راموس وفاران ومارسيلو في المباريات الأخيرة ولكن هذا الثلاثي لم يقدم صلابة دفاعية تساعد الفريق للحفاظ على نظافة شباكه

 وشارك هذا الثلاثي بجانب ناتشو في هزيمة الكلاسيكو وأيضاً لعبوا مباراة إشبيلية وخسر الريال بثلاثية نظيفة وفي مباراة أمس أمام إيبار تواجد هذا الثلاثي أيضًا بجانب أودريوزولا ولحقت بهم هزيمة ثقيلة جديدة من قبل كتيبة صاحب الأرض وكان باستطاعتهم تسجيل أهداف أخرى.
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