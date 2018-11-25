في غياب رمضان صبحي.. هيدرسفيلد يحقق فوزه الثاني بالبريمييرليج

تذوق هيدرسفيلد تاون طعم الانتصار الثاني له في البريمييرليج، بعد أن أسقط وولفرهامبتون في عقر داره بهدفين دون رد (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، على ملعب (مولينيو) ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









يدين هدرسفيلد بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط الأسترالي آرون موي، صاحب الثنائية في الدقيقتين 6 و74.









ويعد هذا هو الانتصار الثاني لهيدرسفيلد في المسابقة منذ بداية الموسم، مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، والذي قفز بالفريق للمركز الـ14 مؤقتا برصيد 10 نقاط.









وشهد اللقاء تواجد الجناح المصري الشاب رمضان صبحي على مقاعد البدلاء، ولكنه لم يشارك.









في المقابل، سقط "الذئاب" في فخ الخسارة الثامنة هذا الموسم، ليستمر فشل الفريق في حصد أي انتصار للمباراة الخامسة تواليًا، ويتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ11.





وسيسدل الستار على الجولة غدا الاثنين باللقاء الذي سيحل فيه نيوكاسل يونايتد (الـ15 بتسع نقاط) ضيفا على بيرنلي (الـ17 بنفس الرصيد) على ملعب (تيرف مور).



