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الأهلي يدرس التعاقد مع مدرب الوحدة الإماراتي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:54 م
الأهلي يدرس التعاقد مع مدرب الوحدة الإماراتي
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الفجر الرياضي
 
يبحث مسؤولو النادي الأهلي إمكانية التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، وذلك من أجل خلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.


وكان نادى الوحدة الإماراتى، قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن إقالة ريجيكامب من تدريب الفريق، بعد النتائج السلبية بالفترة الأخيرة.


ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي تلقي العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، خلال الفترة المقبلة، وسوف يحسم الخطيب مصير المدرب الجديد، عقب عودته للقاهرة.


جدير بالذكر فأن إدارة قد قررت إقالة كارتيرون من تدريب الفريق الأول بعد سلسلة النتائج المخيبة والخروج من البطولة العربية.

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