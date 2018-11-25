صحيفة ألمانية تُكذب راموس وتثبت تعاطيه المنشطات !

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، والذي نشرته اليوم، كجزء من تقرير مسؤولي مكافحة المنشطات وسردت ما حدث بعد مباراة مالقا وريال مدريد في أبريل الماضي وأوضحت أن اللاعب خالف تحذيرات الفريق الطبي ولم يهتم بتعليماتهم.





ونقلت الصحيفة تحذيرات المسؤولين لراموس والتي جاءت في التقرير: "لا أستطيع أن أعطيه الإذن بالاستحمام واللاعب لم يهتم بتحذيراتي وذهب للاستحمام في وجودي وأخبرته بتدوين هذا في التقرير النهائي ولكنه لم يظهر أي إهتمام بتعليماتي".





وذكرت في التقرير أن المادة 77.2 تنص على منع اللاعب من القيام بالاستحمام أو التبول قبل إجراء فحوصات تناول المنشطات





بالإضافة إلى وجود وثيقة بتاريخ 21 سبتمبر 2018 كانت صادرة من رئيس قسم مكافحة المنشطات الإسبانية، تدين أسلوب راموس في التعامل مع المسؤولين وتتهمه بإنتهاك قوانين مكافحة المنشطات بعد عرقلته سير الإجراءات.