ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صحيفة ألمانية تُكذب راموس وتثبت تعاطيه المنشطات !

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:54 م
صحيفة ألمانية تُكذب راموس وتثبت تعاطيه المنشطات !
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
قامت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، بالرد على لاعب ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، بمستندات جديدة بعد اتهامه بتناول المنشطات في نهائي كارديف 2017 وتخطي قوانين مكافحة المنشطات الدولية.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، والذي نشرته اليوم، كجزء من تقرير مسؤولي مكافحة المنشطات وسردت ما حدث بعد مباراة مالقا وريال مدريد في أبريل الماضي وأوضحت أن اللاعب خالف تحذيرات الفريق الطبي ولم يهتم بتعليماتهم.


ونقلت الصحيفة تحذيرات المسؤولين لراموس والتي جاءت في التقرير: "لا أستطيع أن أعطيه الإذن بالاستحمام واللاعب لم يهتم بتحذيراتي وذهب للاستحمام في وجودي وأخبرته بتدوين هذا في التقرير النهائي ولكنه لم يظهر أي إهتمام بتعليماتي".

وذكرت في التقرير أن المادة 77.2 تنص على منع اللاعب من القيام بالاستحمام أو التبول قبل إجراء فحوصات تناول المنشطات

بالإضافة إلى وجود وثيقة بتاريخ 21 سبتمبر 2018 كانت صادرة من رئيس قسم مكافحة المنشطات الإسبانية، تدين أسلوب راموس في التعامل مع المسؤولين وتتهمه بإنتهاك قوانين مكافحة المنشطات بعد عرقلته سير الإجراءات.
المزيد عن: نهائي كارديف 2017 قضية راموس سيرخيو راموس ريال مدريد راموس وتعاطي المنشطات دير شبيجل تكذب راموس تسريبات راموس اخبار ريال مدريد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
3
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
2
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
0
x
21:45
0
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
1
x
19:00
1
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 10:20:04 PM