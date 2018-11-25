نسمة عبدالعزيز تنشر البهجة والسعادة بالعزف على "الماريمبا" في أكاديمية الفنون (صور)

استقبلت خشبة مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون، حفل أميرة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، لاحياء حفل افتتاح الدورة الأولى من ملتقى شباب اكاديميه الفنون، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث يشهد حفل افتتاح الملتقى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، وكوكبة من قيادات وزارة الثقافة.

واعتلت عبدالعزيز بمصاحبة فرقتها الموسيقية، خشبة المسرح، وسط ترحيبات حارة من الحاضرين، لتنشر حالة من البهجة والسرور، بتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية الشرقية الشهيرة لكبار المغنيين العرب، منها "البخيل وانا، الدنيا ريشة في هوا، إنت عمري، ألف ليلة وليلة، سهر الليالي، شرقيات، والتوبة، وبتونس بيك، وتعالي"، والتي تفاعل معاها الحاضرين



يذكر أن الفنانة نسمة عبدالعزيز التحقت بمعهد كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة درست العزف على الآلات الموسيقية وتخرجت عام 1997 وانضمت إلى فرقة الموسيقار عمر خيرت ولقيت حفاوة وترحاب شديد جماهيريًا ثم كونت فرقتها الموسيقية وقدمت الكثير من الحفلات وقامت بجولات فنية ناجحة بمختلف بلدان العالم أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" لبراعتها في العزف على مختلف الآلات الإيقاعية في وقت واحد.