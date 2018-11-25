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تواصل- السعودية| السيول تُغرق السيارات داخل نفق الملك فهد بالدمام.. وأمانة الشرقية تتدخل (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:56 م
تواصل- السعودية| السيول تُغرق السيارات داخل نفق الملك فهد بالدمام.. وأمانة الشرقية تتدخل (فيديو)
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الفجر السعودي
 

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أغلقت أمانة الشرقية بالتنسيق مع إدارة المرور، نفق شارع الأمير نايف مع شارع الملك فهد بالدمام احترازياً لحين استيعاب مضخات تصريف مياه الأمطار بالنفق لكميات الأمطار التي تهطل حالياً بغزارة.

 

وتسببت الأمطار الغزيرة بارتفاع منسوب المياه في نفق شارع “الملك فهد” في مدينة الدمام وإغلاقه لبعض الوقت، حيث أظهر فيديو السيارات وهي غارقة في المياه داخل النفق.

 

المصدر: صحيفة تواصل

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