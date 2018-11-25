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"القومي للسينما" يشارك بالاحتفال في اليوم العالمي للطفل المعاق

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:58 م
القومي للسينما يشارك بالاحتفال في اليوم العالمي للطفل المعاق
خالد عبدالجليل
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أحمد رمضان متولي
 

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، بفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر الحالى.

 

يشارك بالحفل ما يقرب من ٤٠٠ طفل من ذوى القدرات الخاصة ويشمل الاحتفال فقرات فنيه واستعراضيه ومسابقات رياضية لذوي القدرات الخاصة، وفقرات فنية يتم خلالها دمج ذوي القدرات الخاصة مع الأطفال الأسوياء.

 

كما يشارك بالحفل ٢٥ مؤسسة وجمعية معنية بذوي القدرات الخاصة من كل من محافظة القاهرة الإسكندرية والجيزة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية.

 

يذكر أن الحفل سيقام بملاعب مستشفى الدكتور جمال ماضى أبو العزايم بالعاشر من رمضان.

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