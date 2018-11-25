إنشاء مجمع للباعة الجائلين بتكلفة 9 ملايين جنيهًا في دمياط



حيث يتم إنشاء مبنيين كل مبنى يتكون من 3 طوابق، على قطعتي أرض ملك الأملاك الأميرية، بواقع 87 وحدة بمتوسط مساحة حوالي 9 أمتار للوحدة، بقيمة تقديرية حوالي 9 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، تحت إشراف المهندس محمد المر، ومحمد صبح وإبراهيم مراد مقاولي العملية.



مضيفا أن المجمع الجديد يأتي استكمالا للمشروعات التي تشهدها المحافظة،للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ذاكرا أن تلك المشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بمحافظة دمياط، في مختلف المجالات، متابعا" صندوق تطوير المناطق العشوائية دبر التمويل اللازم لاستكمال الأعمال، التي تم بدء الحفر والإنشاء بها اليوم، وتوقف العمل عدة أعوام، ويرجع السبب لعدم قدرة محافظة دمياط على تدبير التمويل".

صرح اللواء ياسر الحفناوي رئيس مجلس مدينة ومركز فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، أنه تم البدء في أعمال إنشاء مجمع للباعة الجائلين، بديلًا عن الأسواق العشوائية وسط المدينة.