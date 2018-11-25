"خيرية الأمة وخيرية نبيها" عنوان خطبة الجمعة المقبلة
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:55 ممحمود الجلاد
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "خيرية الأمة وخيرية نبيها.. وكيف نحقق خيرية الأمة الآن".
وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة الإلتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الإلتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
المزيد عن: مصر خطبة الجمعة الأوقاف اخبار مصر