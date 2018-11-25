تواصل- السعودية| "العمل" تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تم تداوله بشأن إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر”: “أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن وقف البرنامح الصحي، مما دفع الوزارة لتوضيح الحقائق والتأكيد على استمرار الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة.

المصدر: صحيفة تواصل