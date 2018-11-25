ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تواصل- السعودية| "العمل" تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:54 م
تواصل- السعودية| العمل تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة
وزارة العمل
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تم تداوله بشأن إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة.

 

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر”: “أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة”.

 

وتداول نشطاء  عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن وقف البرنامح الصحي، مما دفع الوزارة لتوضيح الحقائق والتأكيد على استمرار الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة.

 

المصدر: صحيفة تواصل

المزيد عن: وزارة العمل محمد بن سلمان عاجل سلمان ذوي الاعاقة المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
3
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
2
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
0
x
21:45
0
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
1
x
19:00
1
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 10:20:04 PM