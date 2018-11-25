بيليتش: استقبلنا أهداف ساذجة وأتحمل مسؤولية الهزيمة

أبدى الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب نادي اتحاد جدة، حزنه بعد الهزيمة بثلاثية من الأهلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال بيليتش، عقب انتهاء المباراة: "‏الأهداف التي استقبلناها ساذجة جداً وكان بالإمكان تلافيها".



