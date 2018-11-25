بيليتش: استقبلنا أهداف ساذجة وأتحمل مسؤولية الهزيمة
أبدى الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب نادي اتحاد جدة، حزنه بعد الهزيمة بثلاثية من الأهلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال بيليتش، عقب انتهاء المباراة: "الأهداف التي استقبلناها ساذجة جداً وكان بالإمكان تلافيها".
وتابع: "هدف الأهلي الأول والثاني أتت بعد أخطاء فردية تسبب فيها المزيعل".
وأضاف: "الأهلي يستحق الفوز في المباراة لأنهم وبكل بساطة أفضل عناصرياً".
وأكمل: "نحن في الوقت الحالي نعاني من خطر الهبوط، سوف يستمر العمل وانتظر الفترة الشتوية على احر من الجمر لجلب لاعبين جدد للفريق".
واستطرد: "بدأنا بشكل جيد في المباراة واستطعنا نسجل الهدف الأول، أنا مسؤول عن نادي الاتحاد على الرغم من عدم اختياري للاعبين".
واختتم: "جابر عيسى لاعب موهوب وسأعتمد عليه في الايام القادمة".