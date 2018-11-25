ألبا: اتهام راموس بتعاطي المنشطات "هراء"
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:42 معمر عبدالعزيز
أنصف النجم الدولي الإسباني جوردي ألبا، لاعب فريق برشلونة الإسباني، مواطنه وزميله في المنتخب سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات.
وقال ألبا في تصريحات صحفية: "هناك عدد قليل من المحترفين مثل سيرجيو راموس، إنه يعيش لريال مدريد ومنتخب اسبانيا".
وأضاف بقوله: "إنه على حق وغير صحيح ما تم اتهامه به (تسريبات المنشطات) هذا لا يهمني، لكنني لا أحب التحدث عن هذا الهراء".
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