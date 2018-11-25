ألبا: اتهام راموس بتعاطي المنشطات "هراء"

أنصف النجم الدولي الإسباني جوردي ألبا، لاعب فريق برشلونة الإسباني، مواطنه وزميله في المنتخب سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات.



وقال ألبا في تصريحات صحفية: "هناك عدد قليل من المحترفين مثل سيرجيو راموس، إنه يعيش لريال مدريد ومنتخب اسبانيا". وقال ألبا في تصريحات صحفية: "هناك عدد قليل من المحترفين مثل سيرجيو راموس، إنه يعيش لريال مدريد ومنتخب اسبانيا".



