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ألبا: اتهام راموس بتعاطي المنشطات "هراء"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:42 م
ألبا: اتهام راموس بتعاطي المنشطات هراء
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عمر عبدالعزيز
 
أنصف النجم الدولي الإسباني جوردي ألبا، لاعب فريق برشلونة الإسباني، مواطنه وزميله في المنتخب سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات.

وقال ألبا في تصريحات صحفية: "هناك عدد قليل من المحترفين مثل سيرجيو راموس، إنه يعيش لريال مدريد ومنتخب اسبانيا". 

وأضاف بقوله: "إنه على حق وغير صحيح ما تم اتهامه به (تسريبات المنشطات) هذا لا يهمني، لكنني لا أحب التحدث عن هذا الهراء".
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