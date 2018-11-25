الإبراشي: محمد صلاح استخدم طريقة "الهمز واللمز" للرد على راموس



وأشار "الإبراشي"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن صلاح أراد أن يوصل رسالة إلى راموس أنه عاد إلى مستواه، مضيفًا أن "صلاح" اختار توقيت تلك الحركة والتي تتزامن مع تورط راموس في قضية تعاطي منشطات.



وأضاف: "صلاح استخدم طريقة الهمز واللمز للرد على راموس.. وعايز يقوله شوف انت فين، وأنا فين".



عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على طريقة احتفال اللاعب محمد صلاح بإحرازه هدف مع فريقه بالأمس، مشيرًا إلى أن "صلاح" اقتبس طريقة اللاعب راموس في الاحتفال.