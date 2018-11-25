حلمي طولان: غير راض عن أداء الاتحاد أمام الطلائع اليوم

أكد حلمي طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عدم رضاه علي أداء لاعبيه أمام طلائع الجيش.





وتعادل الاتحاد السكندري أمام ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية في اطار منافسات الاسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وأوضح طولان أن اللاعبين أصابهم التراجع بعد التقدم مما منح الفرصة لفريق طلائع الجيش في العودة للمباراة.



