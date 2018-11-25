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نيس يتخطى ليل بثنائية في الدوري الفرنسي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:42 م
نيس يتخطى ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
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الفجر الرياضي
 
فاز نيس، اليوم، على ضيفه ليل، بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب (أليانز ريفيير)، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الفرنسي (الليج آ).


وافتتح أصحاب الأرض أهداف اللقاء عن طريق لاعب الوسط ويلان سيبريان (ق25).


وأضاف المهاجم ألان ماكسيمين الهدف الثاني للفريق (ق79).


يذكر أن هذا الفوز هو السابع لنيس هذا الموسم بعد خسارته في 5 مباريات والتعادل في 2، بينما كانت الهزيمة الرابعة لليل، الذي فاز في 8 لقاءات وتعادل في 2.


وبهذا الفوز، رفع نيس رصيده من النقاط إلى 23 في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليل عند 26 نقطة في المركز الرابع.

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