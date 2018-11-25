"أخبار البرلمان × 24 ساعة".. الموافقة على تعديل قانون المخطوطات.. مقترح برلماني لمواجهة الكلاب الضالة بدلًا من تصديرها

* "البرلمان" يوافق على تعديلات قانون المخطوطات مبدئيًا



* متحدث البرلمان يشن هجوما حادا على وزير الكهرباء بسبب الفواتير



* برلماني يقدم مقترحًا جديدًا لمواجهة انتشار الكلاب في مصر





ونفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، اتخاذ الوزارة قرارا بتصدير الكلاب والقطط، موضحًا أنهم لا يصدرون أو يستوردون كلابا أو قطط.



نشرت بوابة الفجر الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من حيث المبد.شن النائب صلاح حسب الله، المُتحدث الرسمى لمجلس النواب هجومًا حادًا على وزارة الكهرباء بسبب القرارات الوهمية والتراكمية لعدادات الكهرباء بالبيوت -بحسب وصفه، مشيرًا الى أن المواطن البسيط يتحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي.وقال حسب الله في بيانه العاجل: إن هناك أخطاء نارية فى تقدير فاتورة الكهرباء الشهرية، قائلا: "ما ينفعش المواطن يدفع ثمن هذه الأخطاء التراكمية للفاتورة الكهرباء الشهرية والتى تتراوح من 300 إلى 400 جنيه شهريا، مما يؤدي الى نقل الفاتورة من شريحة لشريحة أعلى". وطالب المتحدث الرسمى لمجلس النواب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بإعفاء المواطن البسيط من الأخطاء الإدارية.رفض النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، أي محاولات لتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، مؤكدًا أنه في حال تصديرها إلى الخارج، سيؤدي إلى غضب جمعيات حقوق الحيوان.واقترح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ"الفجر" بجمع الحكومة كافة الكلاب الضالة من القرى والمراكز والأحياء، وإنشاء أماكن مخصصة لهم في الصحراء، وتقديم الرعاية ويد العون لهم، حتى تصبح حيوانات أليفة بدلًا من أن تكون ضالة.