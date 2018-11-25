أستاذ طب نفسي: معاناة الطفل من الحرمان العاطفي يدفعه للتوجه لـ الألعاب الاليكترونية



وأشار "فرويز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن الأب مشغول بتحصيل الأموال، والأم منشغلة عن أطفالها، والطفل يعاني من حرمان عاطفي وهو ما يعد الطامة الكبرى، فلا يجد ملجأ له إلا الألعاب الاليكترونية.



ومن ناحيته عقب الإعلامي وائل الإبراشي، أن جريمة قتل طالب لمعلمته بسبب لعبة اليكترونية ليست الحادثة الأولى، فسبق وهناك شباب انتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق، مشددًا على ضرورة انتباه المجتمع.

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن فقدان الترابط مع المجتمع قد يدفع الشخص لارتكاب أي جريمة، لافتًا إلى أن الأطفال والشباب الذين لا يجدون تواصل مع أهلهم يتوجهوا إلى الإنترنت.