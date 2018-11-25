ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إشبيلية ينقض على صدارة الدوري الإسباني

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:42 م
إشبيلية ينقض على صدارة الدوري الإسباني
طباعة
وكالات
 
ارتدى المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا ثوب الإجادة بعد أن سجل هدفا ثمينا قاد به فريقه إشبيلية للفوز على بلد الوليد، اليوم الأحد، على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان)، ضمن الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30 بعد عرضية متقنة من اليمين من بابلو سارابيا داخل المنطقة ارتقى لها المهاجم الدولي برأسه داخل الشباك.

وبهذا يستعيد صاحب الـ23 عاما حاسته التهديفية، بعد أن غاب عن هز شباك المنافسين في المسابقة على مدار المواجهات الخمس الماضية، وتحديدا منذ مباراة إيبار في الجولة السابعة.

ورفع سيلفا رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، جميعها في الليجا، ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب الهدافين، إلى جانب الثنائي ياجو أسباس (سيلتا فيجو) وكريستيان ستواني (جيرونا)، بفارق هدف خلف ثنائي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز.

وضرب كبير الأندلس بهذه النتيجة أكثر من عصفور بحجر، حيث أنه حافظ بها على انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، بعد الفوز على إسبانيول في الجولة الماضية (2-1).

كما أنه استغل تعثر برشلونة بتعادله أمام أتلتيكو مدريد في قمة مواجهات الجولة أمس السبت (1-1)، لينقض على صدارة الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة أمام البارسا.

في المقابل، فشل بلد الوليد في تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي، كما أنه تجرع خسارته الرابعة هذا الموسم، ليظل في المركز الـ12 مؤقتا برصيد 17 نقطة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
2
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
1
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 8:40:00 PM