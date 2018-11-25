إشبيلية ينقض على صدارة الدوري الإسباني

ارتدى المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا ثوب الإجادة بعد أن سجل هدفا ثمينا قاد به فريقه إشبيلية للفوز على بلد الوليد، اليوم الأحد، على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان)، ضمن الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30 بعد عرضية متقنة من اليمين من بابلو سارابيا داخل المنطقة ارتقى لها المهاجم الدولي برأسه داخل الشباك.





وبهذا يستعيد صاحب الـ23 عاما حاسته التهديفية، بعد أن غاب عن هز شباك المنافسين في المسابقة على مدار المواجهات الخمس الماضية، وتحديدا منذ مباراة إيبار في الجولة السابعة.





ورفع سيلفا رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، جميعها في الليجا، ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب الهدافين، إلى جانب الثنائي ياجو أسباس (سيلتا فيجو) وكريستيان ستواني (جيرونا)، بفارق هدف خلف ثنائي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز.





وضرب كبير الأندلس بهذه النتيجة أكثر من عصفور بحجر، حيث أنه حافظ بها على انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، بعد الفوز على إسبانيول في الجولة الماضية (2-1).





كما أنه استغل تعثر برشلونة بتعادله أمام أتلتيكو مدريد في قمة مواجهات الجولة أمس السبت (1-1)، لينقض على صدارة الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة أمام البارسا.





في المقابل، فشل بلد الوليد في تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي، كما أنه تجرع خسارته الرابعة هذا الموسم، ليظل في المركز الـ12 مؤقتا برصيد 17 نقطة.



