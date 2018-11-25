مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف .. HD مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب ONLINE بث مباشر (دون تقطيع)

بأربع مباريات مؤجلة محلياً، يحل فيتا كلوب الكونغولي، الأحد المقبل، بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء لملاقاة الرجاء الرياضي، في ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف .. HD مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب ONLINE بث مباشر (دون تقطيع)

فيتا كلوب، واحد من أقوى أندية الكونغو، يحتل المركز الخامس بسبورة ترتيب الدوري، وبرصيد 12نقطة، خلف كل من المتصدر، تي بي مازيمبي، وموتيما، ورينغرز، ومانيييما اونيون.

مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف .. HD مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب ONLINE بث مباشر (دون تقطيع)

في حين، سيكون أمام خصم النسور الخضر فرصة العودة إلى المنافسات المحلية، وخوض المواجهات المؤجلة تمهيدا للمنافسة على المراتب الأولى رفقة مازيمبي.

مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر لايف .. HD مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب ONLINE بث مباشر (دون تقطيع)

تجدر الاشارة، إلى أن مباراة الرجاء وفيتا كلوب، ستقام بنسبة كبيرة بشبابيك مغلقة، بسبب الاقبال الكببر على التذاكر، منذ اليوم الأول على انطلاقتها.