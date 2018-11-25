السعيد يقود الأهلي لفوز مثير بالثلاثة على الاتحاد في ديربي "جدة"
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:39 ممني العوضي
نجح فريق أهلي جدة في الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد اللقاء مشاركة الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد.
وتقدم فهد المولد بهدف أول للاتحاد في الدقيقة "7"، وسجل عمر السومة هدف التعادل للأهلي في الدقيقة "21" ومن ثم عبد الفتاح عسيري أحرز الثاني بالدقيقة "49" وأضاف عبدالله السعيد الثالث بالدقيقة "76".
وبهذه النتيجة؛ يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بينما الاتحاد في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.
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