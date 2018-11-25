ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السعيد يقود الأهلي لفوز مثير بالثلاثة على الاتحاد في ديربي "جدة"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:39 م
السعيد يقود الأهلي لفوز مثير بالثلاثة على الاتحاد في ديربي جدة
طباعة
مني العوضي
 

نجح فريق أهلي جدة في الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وشهد اللقاء مشاركة الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد.


وتقدم فهد المولد بهدف أول للاتحاد في الدقيقة "7"، وسجل عمر السومة هدف التعادل للأهلي في الدقيقة "21" ومن ثم عبد الفتاح عسيري أحرز الثاني بالدقيقة "49" وأضاف عبدالله السعيد الثالث بالدقيقة "76".



وبهذه النتيجة؛ يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بينما الاتحاد في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

المزيد عن: كورة فريق الاهلي عبد الله السعيد رياضة الدوري السعودي اتحادجدة أهلي جدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
2
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
1
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 8:40:00 PM