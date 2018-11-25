طنطا 99 يفوز علي المالية برباعية والزيات يخسر من المحلة بخماسية

أسفرت نتائج الجولة الثالثة للمجموعة الأولي من دوري منطقة الغربية لمواليد 99 والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-

حقق فريق طنطا 99 تحت قيادة كابتن محمد شبل فوزا كبيرا علي مالية كفر الزيات، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثالثة للمجموعة الأولي من دوري منطقة الغربية ليواصل تصدره للمجموعة.



أحرز الأهداف أحمد صباحي هدفين، ومتعب رمضان هدفين، تحت أشراف علاء صابر المدير الفني لقطاع الناشئين ومحمد الصاوي المدير الإداري للقطاع والدكتور هاني سعيد المشرف العام على القطاع.





كما فاز غزل المحلة مواليد 99 على مركز شباب كفر الزيات بنتيجة 1/5 في المباراة التي جمعتهما علي الملعب الفرعى لغزل المحلة، وذلك تحت قيادة فنية لكابتن اشرف شيحة وسلامة محمد رمضان مدرب حراس المرمى، ومحمد نصر المدير المالى والأدارى لقطاع الناشئين، ودكتور محمد رجب اخصائى العلاج الطبيعى، وتحت اشراف السيد محرز المشرف على قطاع الناشئين والبراعم واكاديمية غزل المحلة.





حيث أنتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحله بثلاثية نظيفة عن طريق اللاعبب زيزو مواليد 2001 والمنضم لمواليد 99 وأحمد النادرى، وزياد علاء الدين قادوس مواليد 2002 والمنضم لمواليد 99، وفى الشوط الثانى أضاف غزل المحله هدفين عن طريق احمد حسام لينتهى اللقاء بفوز مستحق للمحلة، ليواصل تصدرة للمجموعة الأولى متناصفا مع طنطا.





وفي المواجهة الثالثة والأخيرة حقق فريق شباب المحلة 99 فوزا علي نادي سمنود بثلاثية مقابل هدفين.



