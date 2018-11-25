يقدم موقع الفجر الرياضة خدمة مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب اليوم اون لاين الرجاء | كورة لايف | كورة ستار | يلا شوت حيث ينتظر عشاق الكرة العربية والافريقية المواجهة النارية المرتقبة بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الإنجولي، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاحد، في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، حيث ستكون مباراة الرجاء وفيتا متاحة في البث المباشر عبر قناة beIN SPORTS بي إن سبورتس الرياضية.