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kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | نهائي افريقيا

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kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | نهائي افريقيا

موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب اليوم

البطولة : كأس الكونفدرالية

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : جواد بدة

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية