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الزمالك يهدد لاعبيه بعقوبات نارية في حالة تكرار أحداث مباراة الداخلية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:29 م
الزمالك يهدد لاعبيه بعقوبات نارية في حالة تكرار أحداث مباراة الداخلية
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أحمد الهواري
 
عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على هامش التدريب الختامي قبل مباراة الجونة المقبلة المقرر لها غدا الاثنين على ملعب بتروسبورت في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري.

ووجه رئيس النادي تحذيرا للاعبين من الاعتراض على التحكيم في المباريات المقبلة أو الدخول في أزمات أو مشاكل في المباريات مثلما حدث في مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري سواء مع الحكام أو لاعبي الفرق المنافسة أو الأجهزة الفنية.

وهدد رئيس القلعة البيضاء بتوقيع عقوبة قدرها 300 ألف جنيه على كل لاعب في حالة مخالفة هذه التعليمات وافتعال أي أزمة في المباريات.

وانتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بالتجمع الخامس بعد خوض التدريب الختامي على ملعب النادي استعدادا للقاء الغد.
المزيد عن: كورة رياضة الزمالك الدوري الداخلية
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