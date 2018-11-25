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خطة إنتر ميلان لخطف بوجبا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:30 م
خطة إنتر ميلان لخطف بوجبا
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منى العوضي
 
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان يخطط لخطف بول بوجبا من مانشستر يونايتد وذلك خلال الفترة المقبلة.


وقالت ‏صحيفة ميرور البريطانية أن إنتر ميلان يستعد لعملية مبادلة مع مانشستر يونايتد والحصول على الفرنسي بول بوجبا.


ويخطط الإنتر لخطف بوجبا مقابل منحهم المدافع سكرينيار والجناح إيفان بيريسيتش بالإضافة لمبلغ مالي ومن المتوقع وصول الصفقة إلى 200 مليون جنيه إسترليني.


وكانت تقارير تقارير صحفية قد أكدت رغبة يوفنتوس في استعادة بوجبا مجددًا من مانشستر بجانب رغبة برشلونة في التعاقد معه خلال يناير المقبل.


وتعرض بوجبا لانتقادات كثيرة في بداية الموسم بعد مشاكله الأخيرة مع المدرب جوزيه مورينيو وواقعة طرده من التدريبات تحت أنظار شاشات التلفزيون.

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