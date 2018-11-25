تريزيجيه يهدر ركلة جزاء لقاسم باشا بطريقة غريبة (فيديو)

حصل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي، على ركلة جزاء خلال المباراة التي أقيمت أمام مالاتياسبور في الجولة الـ13 من الدوري التركي.









وتقدم تريزيجيه لتنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليهاـ إلا أنه أطاح بالكرة فوق العارضة في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.









ونجح قاسم باشا في تحقيق الفوز اليوم بثلاثة أهداف نظيفة على حساب فريق مالاتياسبور.



