«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 25-11-2018 كورة ستار (raja vs vita club)

يلتقي الرجاء مع فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ الأحد، في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.

«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 25-11-2018 كورة ستار (raja vs vita club)

ويهدد شبح الإيقاف أكثر من لاعب في الرجاء خلال مباراة الغد في حالة الحصول على بطاقة صفراء، وبالتالي الغياب عن مباراة الإياب بالكونغو.

«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 25-11-2018 كورة ستار (raja vs vita club)

وفي مقدمة لاعبي الرجاء المهددين بالإيقاف كل من بدر بانون وسند الورفلي وليما مابيدي، بالإضافة إلى زكرياء حدراف.

«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 25-11-2018 كورة ستار (raja vs vita club)

ويعد غياب زكرياء حدراف هو أكثر ما يقلق المدرب خوان كارلوس جاريدو، لأن اللاعب يعد أحد أهم مفاتيح اللعب الفريق في الهجوم.